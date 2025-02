Manuele (PSI): “Si dedichino le vie della città alle donne vittime di femminicidio”

Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli e noi Socialisti del parmense, ringraziamo il Consigliere Primo Bocchi per aver voluto, in qualche modo, come possibile, accendere i riflettori sul triste tema dei femminicidi.

Sono passati 43 anni dall’abrogazione della vergognosa norma tutta Italomachista, che contemplava pene ridotte per chi avesse ucciso la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere “l’onor suo”, quell’art 587 del Codice Rocco, probabilmente, secondo alcuni personaggi oggi anacronistici, era lo strumento legislativo idoneo a preservare la viralità dell’uomo italico, oggi ,invece , sfibrata, rovinata, castrata dalla dipendenza nel rapporto con le donne, generatrici di vita.

Alle polemiche sterili sull’uso di un termine, riconosciuto dalla Accademia della Crusca, come “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”, preferiamo, da sempre, le proposte costruttive.

Con questo spirito, ci rivolgiamo a tutte le Consigliere Comunali di Parma ed al Sindaco Guerra, affinchè appoggino la nostra idea di dedicare alle donne uccise per mano dei mariti, fidanzati, compagni, le vie in cui questi orrendi delitti sono stati commessi.

Silvia Mantovani, Barbara Dodi, Domenica Menna, Ave Ferraguti, Michelle Campos, Alessia Della Pia, Elisa Pavarani, Gabriela Altamirano, Arianna Rivara, Silvana Bagatti meritano di essere ricordate e la nostra Città, la nostra comunità ha la possibilità di farlo, di rendere immortali queste donne che alcuni individui hanno voluto cancellare.

II Segretario Provinciale del Psi Parma

Cristiano Manuele