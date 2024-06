Manutenzione strade, Cavandoli (Lega): “Da Mit 300mila euro per Terenzo e Tornolo

“Anche il comune di Terenzo, dopo quello di Tornolo, è assegnatario del finanziamento da 150 mila euro per realizzare interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, infatti, adottato un nuovo decreto con lo scorrimento della graduatoria che assegna a 159 Comuni sotto i 5mila abitanti i 20 milioni di euro stanziati per il 2024 del fondo manutenzione delle strade per i piccoli comuni, dopo i 18 milioni riferiti al 2023 assegnati il mese scorso.

In Emilia-Romagna sono quindi in arrivo altri 578 mila euro, che sommati ai fondi già concessi a maggio superano il milione di euro, del quale quasi un terzo è stato destinato alla provincia di Parma.

Un risultato importante per i nostri piccoli comuni grazie alla Lega e al ministro Matteo Salvini che con il suo dicastero sta intervenendo investendo per la sicurezza del territorio, della circolazione stradale e delle infrastrutture, soprattutto per le zone colpite da eventi climatici avversi”.



Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.