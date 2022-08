Manutenzioni straordinarie sulle strade provinciali

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria dalle pavimentazioni sulle strade provinciali, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e le condizioni di sicurezza.

Gli interventi sono così distribuiti

• ZONA PIANURA per un importo di € 810.000,00

• ZONA PEDEMONTANA per un importo di € 800.000,00

• ZONA MONTAGNA OVEST per un importo di € 810.000,00

• ZONA MONTAGNA EST per un importo di € 516.324,52

I lavori, per un importo totale di quasi 3 milioni di euro, sono resi possibili grazie al finanziamento del MIT – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Le tipologie principali di interventi riguardano:

• la sistemazione con ricariche in conglomerato bituminoso nei tratti interessati dalle fresature della pavimentazione stradale e nei tratti più avvallati della carreggiata ove necessita intervenire con risagomature del piano viabile (eventualmente preceduta da fresatura del manto stradale preesistente).

• il rifacimento del piano viabile da effettuarsi mediante la posa di uno strato di conglomerato bituminoso con granulometria idonea, steso mediante macchina vibro-finitrice, opportunamente compattato e rullato (eventualmente preceduto da fresatura del manto stradale preesistente).

• il ripristino ed esecuzione della segnaletica orizzontale come da Codice della Strada.

La procedura di gara, effettuata mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, ha individuato le seguenti ditte affidatarie dei lavori:

– ripristino lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse – settore pianura anno 2022: COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associate di Parma che ha indicato quali ditte esecutrici Tirri Felice Srl e Iembo Michele Srl.

– lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore montagna ovest anno 2022: COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associate di Parma che ha indicato quali ditte esecutrici Società Industria Pietrisco Spa e Numanti & Rossi Srl.

– lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore montagna est anno 2022: Consorzio Stabile Poliedro di Parma, che ha indicato quali ditte esecutrici: Asfalti Piacenza Srl, Euredil Srl E Sitec Srl.

– lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore pedemontana anno 2022: Consorzio Stabile Poliedro di Parma, che ha indicato quali ditte esecutrici: Asfalti Piacenza Srl, Sitec Srl e Ab Global Service Srl.