Marabù: torna la storia della musica dance a Monticelli

Sabato 2 agosto Piazza Fornia a Monticelli Terme sarà di nuovo protagonista di una serata di musica e divertimento, grazie all’evento “History of Dance”. Un progetto che vuole valorizzare la dance music dagli anni 80 in poi, con la partecipazione straordinaria della Montechiarugolo Folk Band “Tullio Candian”.

La serata, che si svolgerà dalle 18 alle 24, sarà animata da DJ e animatori professionisti, tra cui Dj Ans e Gianluca, il percussionista Luca Monti e due ballerine dell’Agenzia Soul Agency. Sarà anche presente un gazebo brandizzato Marabù con bar e merchandising, foto e video con insegna ufficiale “Marabù” e gadget gratuiti.

La Montechiarugolo Folk Band, diretta dal Maestro Valentino Spaggiari, si esibirà con musica dance arrangiata per orchestra di fiati, intrattenendo il pubblico con brani evergreen in linea con la serata.

L’evento è un’occasione unica per rivivere la storia della dance music in una serata di divertimento assicurato.

“La prima serata del Marabù a Monticelli è stata un successo e credo ci siano tutti i presupposti per confermare anche questa volta la grande partecipazione. Rivivremo la storia della musica dance, colonna sonora di anni che hanno segnato un’epoca. Eventi come questo ci permettono di valorizzare il nostro territorio, di attirare persone anche da fuori e di vivacizzare la serate estive delle frazioni. Gli appuntamenti non mancano in questi mesi, così sia i nostri cittadini che non sono partiti per le vacanze sia chi in questi giorni sta visitando Montechiarugolo può contare su un programma davvero ricco e diversificato. Grazie agli sponsor che hanno aderito e ai commercianti che per l’occasione resteranno aperti, contribuendo al successo della serata”. Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo

“La musica e il ballo sono stati per anni il cuore delle serate estive di Monticelli. Con “History of Dance”, il Comune e i commercianti locali si uniscono per riportare in vita questa tradizione, proponendo una serata di musica in piazza Fornia con la partecipazione straordinaria della Montechiarugolo Folk Band. Sarà un’occasione unica per trascorrere una serata di allegria e balli scatenati, in un’atmosfera di festa e divertimento.” Giuseppe Meraviglia, Assessore alla Promozione Territoriale.