Maratona teatrale“r.Esisto”: a Parma Capitale Italiana della Cultura 2021 una ventiquattr’ore di teatro in diretta streaming

Sarà una ventiquattr’ore di teatro in streaming, ripreso dal vivo e trasmesso in diretta dagli studi della web tv on demand Qubìtv di Parma, che coinvolgerà più di 50 artisti/e provenienti da diverse realtà culturali e teatrali del territorio parmigiano ma anche da fuori città. La maratona di teatro “r.Esisto” sarà fruibile online e gratuitamente a partire da sabato 6 marzo, ore 20.00, e per tutta la giornata di domenica 7 marzo.

L’evento è organizzato dal Teatro del Cerchio e sostenuto da Comune di Parma, Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 e Sinapsi Group, a cui parteciperanno, mettendo a disposizione alcuni dei loro interpreti, anche diverse istituzioni teatrali cittadine quali Fondazione Teatro Regio Parma, Fondazione Teatro Due, Lenz Fondazione, Fondazione Solares delle Arti, Europa Teatri, Teatro del Tempo, e le associazioni Micro Macro, Teatro Necessario, L.O.F.T., Artemis Danza, Progetti & Teatro, ZonaFranca Parma; inoltre Società dei Concerti di Parma e i Burattini dei Ferrari. All’iniziativa aderiranno anche rappresentanze artistiche di soggetti teatrali non parmigiani come Ert – Emilia Romagna Teatro Fondazione, l’associazione Proxima Res di Milano, l’associazione nazionale di categoria Attrici Attori Uniti e il collettivo nazionale Amleta.

Si è parlato molto in quest’ultimo anno di “resistenza culturale”. E lo si è fatto a ragion veduta perché il mondo della cultura è stato davvero messo a dura prova e, ancora oggi, pare lontana una riapertura delle sale teatrali.

Il Teatro del Cerchio ha quindi pensato a una formula di “resistenza” simbolica che chiamasse a raccolta alcune delle eccellenze artistiche di Parma, con l’opportunità di accogliere ospiti di prestigio anche da altre città. “L’intento di quest’azione collettiva” sottolinea Mario Mascitelli, Direttore Artistico del Teatro del Cerchio e ideatore della maratona “è di provare a riaccendere l’attenzione del pubblico, orfano dello spettacolo dal vivo, sulla grave crisi dell’industria teatrale, spesso abbandonata e in questo ultimo periodo quasi dimenticata. Desideriamo far sentire la nostra voce, far vedere che ci siamo, che resistiamo ed esistiamo. Da Parma Capitale Italiana della Cultura vogliamo provare a rilanciare la nostra voglia di fare teatro”. Il valore del progetto assume, dunque, una forte carica simbolica nella riaffermazione artistica e lavorativa di una presenza teatrale coesa e organica, offrendo un’importante occasione d’incontro per diverse figure artistiche operanti nello spettacolo dal vivo.

Il cast artistico sarà, infatti, composto principalmente da attori/attrici parmigiani/e, di cui si è privilegiata la presenza al fine di vivificare il ruolo rappresentativo di Parma come Capitale della Cultura Italiana in carica, e da un parterre di “ospiti” della scena nazionale che nell’ultimo periodo si sono distinti per progetti e azioni di “resistenza” culturale, nella fattispecie teatrale.

La maratona verrà inaugurata sabato 6 marzo alle 20.00 con un intervento istituzionale dell’Assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra, e proseguirà con le esibizioni degli artisti presenti, tra cui citiamo gli ospiti Marco Cacciola, Tindaro Granata e Cinzia Spanò.

L’evento andrà avanti ininterrottamente fino alle ore 20.00 di domenica 7 marzo. Previsti in chiusura gli interventi di Davide Battistini, Amministratore unico di Sinapsi Group e Presidente della Società dei Concerti di Parma, Mario Mascitelli, Direttore del Teatro del Cerchio, e Paola Donati, Direttore di Fondazione Teatro Due.

Il Teatro del Cerchio garantirà lo svolgimento dell’evento in piena ottemperanza alla normativa di sicurezza espressa nel DPCM vigente in materia di audiovisivo; inoltre, agli interpreti verrà offerto un contratto lavorativo di un giorno quale gesto simbolico a sostegno del settore.

Le performance potranno avere una durata minima di 20 minuti e una massima di 45 minuti.

Ringraziamo tutti gli artisti partecipanti e tutte le realtà che con il loro appoggio hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Gli artisti ospiti (in ordine alfabetico): Simone Baroni, Jacopo Bianchini, Sabina Borelli, Rocco Antonio Buccarello, Nicoletta Cabassi, Marco Cacciola, Giulia Canali, Corrado Caruana, Simonetta Checchia, Clelia Cicero, Federico Cornoni, Fabrizio Croci, Elisa Cuppini, Jessica D’Angelo, Davide Doro, Carlo Ferrari, Daniela Ferrari, Giordano Ferrari, Tindaro Granata, Francesca Grisenti, Mattia Molini, Alessandro Mori, Gian Marco Pellecchia, Agata Pelosi, Francesca Picci, Riccardo Reina, Chiara Rubes, Luca Savazzi, Silvia Scotti, Sandra Soncini, Cinzia Spanò, Alessia Stradiotti, Franca Tragni, Umberto Zarotti.

Per la compagnia del Teatro del Cerchio: Mario Aroldi, Silvia Baiocchi, Gabriella Carrozza, Chiara Casoli, Anna Lisa Cornelli, Roberta Gabelli, Stefania Maceri, Martina Manzini, Antonella Mascitelli, Mario Mascitelli, Adriana Milani, Silvia Nisci, Giovanni Pazzoni, Silvia Santospirito, Loredana Scianna, Mattia Scolari, Maria Pia Pagliarecci.