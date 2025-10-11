Marco Adorni con il movimento “L’Altra Parma” aderisce al progetto civico ChiAma Parma

Prende forma e si allarga il progetto civico guidato da Maria Federica Ubaldi, ChiAma Parma.

Oggi pomeriggio, in una conferenza stampa al Palazzo Municipale, Marco Adorni ha annunciato l’adesione del Comitato “L’Altra Parma”: “Credo – ha dichiarato Adorni – ad una città che chiama a raccolta chi la ama davvero e amare Parma significa aprire cantieri di idee, costruire spazi di partecipazione e soprattutto passare dalle parole ai fatti”.

Il progetto civico ChiAma Parma è nato qualche settimana fa e ha già raccolto numerose adesioni da parte dei cittadini: “Mi hanno già contattata in tanti; cittadini che hanno a cuore Parma e vogliono contribuire al cambiamento. Oggi diamo il benvenuto a Marco: la sua presenza arricchirà ChiAma Parma di nuove energie, nuove sensibilità, nuove visioni. Insieme – afferma Maria Federica Ubaldi – potremo continuare a costruire, passo dopo passo, una proposta seria, credibile e collettiva per il futuro della nostra città”.

L’adesione di “L’Altra Parma” segue quella – immediata ed intrinseca – di Civiltà Parmigiana, che l’Ubaldi già rappresenta in Consiglio Comunale come capogruppo.

“Ho seguito con interesse – prosegue Adorni – il percorso politico di Maria Federica in questi anni di Consiglio Comunale condividendo ed apprezzando molte sue battaglie, in particolare sui temi che riguardano la famiglia, gli spazi ed i servizi pubblici. Accogliere la sua chiamata significa superare le barriere ideologiche e ripensare insieme la città che vogliamo”. Adorni racconta una Parma che si sente sola, priva di visione ed ascolto da parte dell’Amministrazione: una Città che ha bisogno di cura e dialogo. “Il nostro civismo – aggiunge – non è ‘contro’ qualcuno, ma ‘con’ qualcuno: con chi ha a cuore Parma, il suo futuro. È un invito alla corresponsabilità”.

Ad accogliere Marco Adorni, Maria Federica Ubaldi promotrice del progetto “ChiAma Parma”. “Alle scorse amministrative – esordisce Maria Federica Ubaldi – Marco si è messo in gioco con coraggio e coerenza, portando avanti una campagna in mezzo alla gente. È proprio questo approccio che ci unisce: la convinzione che la politica debba tornare ad essere partecipazione, ascolto, confronto; uno spazio dove le persone contano, non solo quando si vota ma ogni giorno. Così si costruiscono legami, fiducia, comunità”.

Una visione di città viva, consapevole, critica, capace di immaginare il proprio futuro. “Parma – concludono – non ha bisogno di un’altra promessa, ma di un nuovo inizio. ChiAma Parma c’è”.