Marco Orsi nuovo Direttore di Coldiretti Parma

Marco Orsi è il nuovo Direttore di Coldiretti Parma. Subentra ad Alessandro Corsini che, dopo sei anni e mezzo di direzione Parmense, assumerà un altro importante incarico in Coldiretti.

Marco Orsi nato a San Secondo Parmense (PR) nel 1968, coniugato e padre di due figli, lavora in Coldiretti dal 1990 dove ha svolto la funzione di tecnico di zona e successivamente di vice-direttore di Coldiretti Parma; dal 2016 ad oggi ha lavorato a Bologna con il ruolo di Direttore tecnico del Centro Assistenza Agricola (CAA) Regionale Coldiretti.

“Sono onorato di aver ricevuto questo incarico – dichiara il neodirettore Marco Orsi – visto il profondo legame con la Provincia, un territorio che da anni seguo, come rappresentante di Coldiretti Regionale, nella commissione riforme politiche istituzionali del Consorzio del Parmigiano-Reggiano e nel tavolo agricolo del pomodoro nel Nord Italia .

Ringrazio la Confederazione Nazionale Coldiretti e la Federazione Provinciale di Parma per la fiducia che mi hanno accordato – sottolinea Marco Orsi – e affronto questo incarico con grande entusiasmo, in una Provincia in cui il settore primario ha un ruolo fondamentale. Sono certo di poter contare su una squadra di dirigenti coesa e collaborativa e insieme, con intelligenza, proseguiremo nel percorso di tutela degli interessi delle imprese associate, del dialogo con le Istituzioni, della trasparenza nei confronti dei cittadini consumatori”.

“Ringrazio – continua Orsi – il Direttore uscente Alessandro Corsini per l’impegno profuso in questi anni, per la grande professionalità dimostrata, che ha portato ad importanti risultati”.

Il Direttore uscente Corsini, nel suo intervento, ha ringraziato tutti i soci di Parma, il Consiglio Direttivo e tutto il personale, che lo hanno accompagnato in questi anni in un prezioso gioco di squadra.

Il passaggio di testimone è avvenuto presso la Sede di Coldiretti Parma nella seduta del Consiglio Direttivo della Federazione, alla presenza del Presidente Provinciale e Regionale Nicola Bertinelli, del Direttore Regionale Marco Allaria Olivieri, del Dott. Alessandro Fedi dell’area Organizzazione della Confederazione Nazionale Coldiretti, i quali hanno ringraziato Alessandro Corsini e dato il benvenuto al nuovo Direttore Marco Orsi.