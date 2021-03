Marco Papacci è il nuovo presidente dell’Associazione Italia-Cuba

Domenica 7 marzo 2021 a Milano, il Comitato Direttivo Nazionale (CDN) dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, ha eletto Presidente il compagno Marco Papacci (Roma): La Vice presidenza è andata al componente della Segreteria Nazionale, Walter Persello (Udine).

La nuova elezione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni per problemi di salute personali e familiari della Presidente Irma Dioli, eletta all’unanimità in occasione dell’ultimo congresso nel 2018.

Nella riunione del CDN la compagna Dioli ha spiegato ai presenti le motivazioni che l’hanno indotta a prendere questa difficile e dolorosa decisione. La Presidente uscente ha voluto inoltre ringraziare i componenti del CDN, della Segreteria, tutte e tutti i componenti dei vari organismi dell’Associazione, i Segretari dei Circoli e gli Iscritti nonché tutti i collaboratori che si sono occupati di comunicazione e di amministrazione, per aver condiviso con lei un intenso e proficuo programma di lavoro. Ha dichiarato di essere onorata per aver rappresentato la più grande organizzazione europea in appoggio a Cuba. In un clima di palese emozione si è detta certa e fiduciosa nella capacità e passione di chi le subentrerà, a garanzia dell’impegno di solidarietà dell’Associazione verso Cuba, la sua Rivoluzione e il suo Popolo.

In linea con quanto auspicato dalla Presidente uscente, circa la necessità di dare una competente continuità alla politica dell’Associazione, il Direttivo Nazionale ha eletto nuovo Presidente Marco Papacci, già Vicepresidente negli ultimi 11 anni. Entrato nell’Associazione nel 1988, ha dal 1993 rivestito il ruolo di Segretario del circolo di Roma; è componente del CDN dal 2002 mentre fa parte della Segreteria Nazionale dal 2010 ad oggi. Ha rappresentato l’Associazione Nazionale in molti convegni nazionali ed internazionali e nel 2006 ha ricevuto la Medaglia dell’Amicizia dal Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba, per il lavoro svolto in solidarietà con la Rivoluzione Cubana.

Assumendo l’incarico assegnatogli con votazione dal CDN, il neo Presidente ha innanzitutto ringraziato la compagna e amica Presidente uscente Irma Dioli, per l’encomiabile abnegazione dimostrata verso la causa della Rivoluzione cubana, per la grande, qualificata e di assoluta eccellenza mole di lavoro realizzata durante il suo mandato verso lo sviluppo e il rilancio dell’Associazione. Il nuovo Presidente ha voluto ricordare tra le tante azioni svolte sotto la presidenza di Irma Dioli, anch’essa insignita della Medaglia dell’Amicizia da parte del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba nel 2000, la lettera scritta al Ministro della Salute Roberto Speranza , che ha successivamente permesso l’arrivo in Italia delle Brigate mediche cubane del Contingente Henry Reeve.

Ha poi dichiarato di essere consapevole delle responsabilità connaturate al ruolo che oggi viene chiamato a ricoprire, così come delle difficoltà che andranno affrontate per il bene presente e futuro dell’Associazione.

Da un punto di vista programmatico, in continuità e assonanza con la precedente presidenza, ha voluto ribadire la necessità di confermare e implementare, anche in occasione dei 60 anni della fondazione dell’Associazione, la campagna contro il Blocco degli Stati Uniti ed i progetti già in essere come le raccolte fondi per le necessità sanitarie cubane (farmaci antitumorali pediatrici, sostegno IPK e Finlay vaccini) acquisto e invio di macchinari per l’estrazione dei principi attivi delle piante medicinali per la produzione finale di farmaci, la campagna per il riconoscimento del premio Nobel per la pace alla Brigata Henry Reeve.

Infine, ringraziando tutti i componenti del CDN per il loro sostegno e le loro richieste, ha sollecitato la loro disponibilità a dedicare le loro migliori energie per superare insieme l’attuale complicata fase sociale e sanitaria, che anche l’Associazione sta vivendo.

Ufficio Stampa