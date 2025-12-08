Marco Ragionieri nuovo acquisto del Parma Clima: il giovane talento parmigiano nel roster 2026

Il Parma Clima aggiunge un nuovo tassello al proprio progetto tecnico annunciando l’arrivo di Marco Ragionieri, ricevitore e interno classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del baseball parmigiano. L’atleta, proveniente dall’Oltretorrente, entrerà a far parte del roster per l’intera stagione 2026, proseguendo la linea societaria orientata alla valorizzazione dei talenti del territorio.

Ragionieri ha mosso i primi passi nella Crocetta, per poi completare la propria crescita nell’organizzazione dell’Oltretorrente, con cui ha militato fin dalla categoria Under 12. Nel suo percorso figurano uno scudetto Under 18, la partecipazione con la Nazionale giovanile agli Europei in Repubblica Ceca e ai Mondiali di Sarasota (USA), oltre a una significativa esperienza di quattro mesi al Western Arizona College.

«Sono contentissimo per l’opportunità che mi è stata offerta dal Parma Clima – ha dichiarato Ragionieri – Non sarà un debutto assoluto perché ho già vestito questo uniforme nel 2020 e nel 2021 grazie al meccanismo dell’ascensore. La prossima stagione, però, avrò un ruolo stabile in squadra e voglio farmi trovare pronto».

I suoi numeri testimoniano una crescita costante: .318 nel 2023, .370 nel 2024 – anno condizionato da un infortunio alla spalla – e .338 nel 2025, stagione in cui è tornato pienamente operativo dopo l’intervento chirurgico che lo aveva tenuto ai box.

Capace di giocare anche in prima base, Ragionieri andrà a completare il gruppo dei ricevitori insieme a Mineo e Lasaracina. «Sono felice di poter lavorare con Mineo, un grande giocatore da cui potrò imparare molto. Importante anche quanto ho appreso in passato da Frank Morejon, uno dei migliori tecnici cubani», ha aggiunto.

Il giovane atleta ha già avviato la preparazione in vista della nuova stagione: «Mi sto allenando in palestra e nella gabbia di battuta. Martedì partirò per Tenerife per partecipare a un torneo internazionale con la squadra organizzata da Samuele Bruno».

Il Parma baseball ha inoltre confermato per la prossima stagione Battioni, Catellani e Santana, mentre nei prossimi giorni saranno formalizzati nuovi accordi con altri giocatori.