Marco Trevisan si candida a sindaco di Salsomaggiore nel segno della continuità

Sarà corsa a quattro alle comunali di Salsomaggiore che si terranno nel mese di maggio.

Ieri sera esponenti dell’attuale Amministrazione comunale hanno deciso la candidatura a sindaco di Marco Trevisan, attuale assessore alle infrastrutture, urbanistica, politiche sui rifiuti, sport e progetti speciali della giunta Fritelli. In appoggio a Trevisan si potrebbero presentare due liste civiche, di cui una segnatamente in continuità con l’Amministrazione uscente. Pasquale Gerace non sarà pertanto candidato, così come dallo stesso dichiarato.

Alessandro Bernazzoli, invece, sarà il candidato della sua lista civica, Pd e M5S.

Luca Musile Tanzi sarà il candidato della lista civica Liberamente Salsesi e del centrodestra (FdI, Lega, FI).

Stefano Compiani, già assessore della giunta Fritelli dimessosi nel maggio 2021, sarà candidato civico fuori dai blocchi. AM