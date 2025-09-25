Ultime notizie
Banner

Maria Federica Ubaldi presenta ChiAma Parma

di AndreaMarsiletti2

Sabato 27 settembre, alle ore 11.00 presso il Caffè del Teatro Regio, Maria Federica Ubaldi presenterà ChiAma Parma, un’iniziativa civica per dare voce alle energie e alle competenze della città.

Al termine dell’incontro è previsto un brindisi, occasione conviviale per scambiare idee, condividere impressioni e rafforzare il senso di comunità. L’invito è rivolto a tutti i cittadini; l’incontro è ad ingresso libero.

Civiltà Parmigiana

Privacy

Privacy Policy

Direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it – Tutti i diritti riservati.
Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma.

Facebook Twitter