Maria Federica Ubaldi presenta ChiAma Parma

Sabato 27 settembre, alle ore 11.00 presso il Caffè del Teatro Regio, Maria Federica Ubaldi presenterà ChiAma Parma, un’iniziativa civica per dare voce alle energie e alle competenze della città.



Al termine dell’incontro è previsto un brindisi, occasione conviviale per scambiare idee, condividere impressioni e rafforzare il senso di comunità. L’invito è rivolto a tutti i cittadini; l’incontro è ad ingresso libero.



Civiltà Parmigiana