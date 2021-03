Maria Paola Chiesi: “Dobbiamo essere tutti consapevoli della gravità dell’emergenza climatica”

“Non c’è più tempo per egoismi miopi. Dobbiamo tutti essere consapevoli della gravità dell’emergenza climatica, dell’urgenza dell’azione, e credo che sia molto importante diffondere cultura, non allarmismi ma cultura”. L’ha ribadito con convinzione Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio forestale Kilometro Verde Parma, nell’incontro di oggi di “UNIPR On Air”, la rassegna d’interviste on line dell’Università di Parma dedicata per questo nuovo ciclo all’Agenda 2030 ONU.

Maria Paola Chiesi, intervistata da Renato Bruni, docente di Biologia e Botanica all’Università di Parma e Direttore dell’Orto Botanico dell’Ateneo, e da Barbara Gherri, docente di Environmental and Outdoor Comfort Assessment, ha parlato dei temi del Goal 11 dell’Agenda 2030, “Città e comunità sostenibili”, soffermandosi in particolare sull’importanza dello spazio verde nella città.

“Non è facile mettere intorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti, perché occorre davvero che ci sia un cambiamento del modo di pensare e di vivere il sistema in cui siamo, riconoscendo che tutte le parti sono interdipendenti. Purtroppo questo non accade sempre, e ognuno tende a guardare il proprio microcosmo”, ha osservato la Presidente di Kilometro Verde Parma, che ha poi aggiunto: “Credo che sia molto importante diffondere cultura, dare informazioni corrette, coinvolgere la cittadinanza nelle azioni che si compiono, dare alle aziende il giusto supporto anche di competenze tecniche, perché impostare programmi di neutralità carbonica non è affatto semplice”.

Tre le parole chiave: “consapevolezza, cultura, convergenza”, ha spiegato Maria Paola Chiesi, che poi si è soffermata sulla forestazione urbana e sui suoi benefici. Dallo stoccaggio e dall’assorbimento dell’anidride carbonica fino all’abbattimento del particolato sottile, oltre alla regolazione microclimatica, del ciclo dell’acqua, della biodiversità, e naturalmente al benessere delle persone. “Fare questo in una città come Parma non è facile, perché a Parma ci sono 30 mq di superficie media di verde urbano per abitante e ce ne dovrebbero essere 50, e la media italiana è 47,7: Parma è particolarmente cementificata, anche per le sue caratteristiche di città medievale”, ha spiegato, sottolineando che “l’incidenza percentuale delle aree verdi è del 3.9% e la media nazionale è del 16.9%. Parma va ampiamente ripensata, è necessario un piano del verde che il Comune sta studiando. Come dice Stefano Mancuso, va ripensata non nel senso di mettere il verde in città ma di mettere la città nel verde, e anche qui significa far convergere tutti gli attori del tessuto sociale e ripensare la città nella sua interezza”.

