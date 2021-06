Mariangela Gualtieri per Natura Dèi Teatri: la voce della poesia apre il Festival all women di Lenz

Ospite della prima edizione nel 1996, la cofondatrice del Teatro Valdoca torna in apertura della venticinquesima, la prima delle molte a venire totalmente interpretata dalle opere performative e visuali di artiste di diverse generazioni e provenienze e dalle riflessioni di curatrici e studiose della scena contemporanea.

«Un messaggio politico e culturale molto nitido, che vuole evidenziare la potenza espressiva e la densità estetica delle donne nel panorama artistico contemporaneo»: Maria Federica Maestri, Direttrice Artistica di Natura Dèi Teatri insieme a Francesco Pititto spiega la scelta di dedicare il Festival curato da Lenz Fondazione, a partire dalla venticinquesima edizione, al lavoro creativo ed intellettuale di artiste e studiose. Ad inaugurare questa nuova traiettoria, sabato 5 giugno alle ore 21 a Lenz Teatro a Parma sarà Mariangela Gualtieri -tra le protagoniste della prima edizione del Festival, nel 1996 alla Corte di Giarola- con il rito sonoro Il quotidiano innamoramento.

Pur nella radicale differenza estetica e linguistica, alcuni elementi avvicinano la ricerca della cofondatrice del Teatro Valdoca a quella dell’ensemble parmigiano: la centralità della parola poetica e letteraria e il suo indissolubile legame con la voce, l’essenzialità del corpo, «di un corpo quasi sempre al di là della norma, spinto ai suoi limiti inimmaginabili, martoriato, la cui manipolazione si ripercuote sul teatro e che dalla scena prende riverbero. Un corpo glorioso e crudele» come ha scritto la studiosa Giorgia Bongiorno, una rigorosa e visionaria pratica di arte scenica intesa come captazione di forze, più che invenzione di forme, la prossimità con la dimensione misteriosa e indicibile della natura e del mondo.

«Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in sé stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti» conclude la poetessa e drammaturga cesenate «Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce».

Il Festival Natura Dèi Teatri proseguirà dal 19 al 25 giugno all’Abbazia di Valserena con La vita è sogno di Lenz Fondazione, creazione site-specific per Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

Ingresso Il quotidiano innamoramento: € 12 intero, € 8 ridotto.

Lenz Teatro si trova in via Pasubio 3/e a Parma.

Posti numerati, distanziati, mascherina obbligatoria.

Si provvederà dalla misurazione della temperatura prima dell’ingresso nello spazio.

Info e prenotazione (obbligatoria): 0521 270141, 335 6096220, info@lenzfondazione.it, www.lenzfondazione.it.