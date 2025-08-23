Mariano Troilo è gialloblu

Parma Calcio annuncia che Mariano Troilo è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Atlético Belgrano e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Difensore argentino, 22 anni, da sempre con la maglia del Belgrano, la sua unica squadra. (foto parmacalcio1913.com)

Altissimo (194 cm), potente e con una grande struttura fisica, Mariano ha fatto da subito valere le sue attitudini in campo: con il Club argentino ha collezionato 71 presenze in tre stagioni, ha realizzato 5 gol dimostrando di avere anche una forte propensione offensiva.