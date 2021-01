Market etnico di via Sassari sanzionato e chiuso 5 giorni per inosservanza alla normativa Covid

Nell’ambito dei già noti servizi di controllo del territorio finalizzati al controllo dell’osservanza della normativa in merito al contenimento del contagio da Covid-19 personale della Polizia di Stato ha riscontrato ancora una volta una palese violazione nella zona nord della città.

Gli agenti infatti di iniziativa in transito lungo via Sassari si imbattevano in un negozio etnico con all’interno più di una dozzina di persone che alla vista della volante si allontanavano repentinamente.

Il controllo veniva pertanto approfondito nell’esercizio commerciale ove venivano trovate tre persone assembrate, prive di dispositivi di protezione personale e di cui alcune intente a consumare bevande.

Per il titolare invece oltre alla sanzione è scattata la chiusura del locale per cinque giorni ed un più approfondito accertamento esperito con il supporto della sezione commercio della polizia municipale.

I controlli del personale della Polizia di Stato sono proseguiti durante la giornata contestando altre due violazioni nei confronti di due giovani ragazzi trovati in transito lungo viale Mariotti pur provenendo da comuni della montagna parmense. I due sono stati sanzionati contestando la violazione in un caso, data la minore età della controllata, all’esercente la potestà genitoriale.

I servizi programmati per la prevenzione e la repressione proseguiranno nelle prossime giornate al fine di verificare l’osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.

Questura di Parma