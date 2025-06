Martedì 10 giugno a Palazzo Marchi si chiude la rassegna di danza Intersezioni & Next Generation

Si conclude martedì 10 giugno alle 21 a Palazzo Marchi la sesta edizione di Intersezioni & Next Generation, la rassegna di danza e arti performative diretta da Monica Casadei, curata da Artemis Danza, realizzata con il contributo del Comune di Parma.

Due celebri Etudes di Philip Glass prenderanno vita attraverso la danza in un dialogo tra musica e movimento in Etude#6, coreografata da Michele Pogliani, e in Etude#18, firmata da Lucinda Childs di MP3 Dance Project. Un incontro tra due visioni coreografiche e musicali, dove il minimalismo di Glass diventa spazio, tempo e movimento.

Prende piccoli spunti da Aspettando Godot di Samuel Beckett, il duetto DUSK con le coreografie di Philippe Kratz, direttore artistico del Nuovo Balletto di Toscana, una conversazione tra due esseri sospesi nello spazio che aspettano il buio (o l’alba?) mentre intorno a loro la presenza del perenne crepuscolo segna il non-passare del tempo. Le musiche per organo della compositrice svedese contemporanea Anna von Hausswolff riempiono l’aria, dando fiato ai due corpi in dialogo, in un’atmosfera leggera e vibrante, pregna di potere allusivo.

A seguire That’s All di e con Davide Tagliavini, artista associato di Artemis Danza. That’s all: è tutto. Può essere una resa, un commiato o l’incipit per un nuovo numero che si appresta ad iniziare. In una wunderkammer piena di gesti e danze, stupore e ironia, corpo e voce, suoni e characters appaiono e si dissolvono. All’interno di un ring immaginario si consuma una partita con ciò che non è visibile. Fisicità, cambiamenti di stato e colore, diversi sfidanti in lizza per conquistare un posto, innescano un gioco fatto di guizzi e inviti, aperto alla trasformazione e all’imprevedibilità.

La rassegna si è svolta in collaborazione con Mediterranearte APS, Arte3D, Università di Parma – CAPAS Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo, Verdi Off, Il Rumore del Lutto e grazie a Solares Fondazione delle Arti, ADE S.p.A, Borgo Santa Brigida 5/a, Palazzo Marchi, ArcheoVEA Impresa Culturale.