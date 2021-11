Martedì 30 novembre 75ª Assemblea Annuale CNA Parma: “La transizione ecologica delle PMI”

Nella parte pubblica dell’Assemblea Annuale che si terrà martedì 30 novembre presso la Sala Ipogea dell’Auditorium Paganini, CNA Parma organizza il dibattito dal titolo: “Transizione ecologica: le difficoltà e le opportunità per le PMI”. L’appuntamento avrà inizio alle ore 17.00 con il saluto istituzionale di Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma e con l’introduzione di Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma. I lavori proseguiranno in seguito con l’illustrazione dei dati di due indagini: “Non senza le PMI – Il ruolo delle piccole e medie imprese nella transizione energetica dell’Italia”, a cura di Barbara Gatto, Responsabile Dipartimento Politiche Ambientali CNA Nazionale e la seconda realizzata dall’Osservatorio CNA “Comune che vai burocrazia che trovi” a cura di Marco Capozi, Responsabile Dipartimento Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi CNA Nazionale. Successivamente, seguirà il dibattito sul tema “Transizione ecologica: le difficoltà e le opportunità per le PMI”. Tra gli ospiti presenti: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, Luca Lombroso, Meteorologo e divulgatore ambientale, Fabrizio Storti, Pro Rettore Università di Parma e Daniele Vaccarino, Presidente CNA Nazionale che si confronteranno in una libera conversazione coordinata dalla giornalista, Chiara Cacciani

PROGRAMMA

Ore 16.30 – Accoglienza partecipanti

Ore 17.00 – Saluti delle Autorità – Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma

Ore 17.10 – Introduzione di Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma

– Saluto – Alessandro Sassi, Amministratore Delegato di Assicoop Emilia Nord

Ore 17.20 – Presentazione Indagine “Non senza le PMI” Il ruolo delle piccole e medie imprese nella transizione energetica dell’Italia. A cura di Barbara Gatto, Responsabile Dipartimento Politiche Ambientali CNA Nazionale

Ore 17.40 – Presentazione Osservatorio – 3°rapporto “Comune che vai burocrazia che trovi”. A cura di

Marco Capozi, Responsabile Dipartimento Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi CNA Nazionale

Ore 18.00 Conversazione sul tema: “Transizione ecologica: le difficoltà e le opportunità per le PMI”

Ne discutono:

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna

Luca Lombroso, Meteorologo e divulgatore ambientale

Fabrizio Storti, Pro Rettore Università di Parma

Daniele Vaccarino, Presidente CNA Nazionale



Conduce la conversazione: Chiara Cacciani, giornalista

Ore 19.00 – Consegna Riconoscimenti Associati CNA Parma