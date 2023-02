Marzo delle donne: a Fidenza un calendario di 43 appuntamenti

Ben 43 appuntamenti per celebrare il mese che tradizionalmente Fidenza dedica alle donne. “Da diversi anni – spiega l’assessore alla cultura Maria Pia Bariggi – come amministrazione abbiamo fatto la scelta di non limitare i festeggiamenti alla ricorrenza dell’8 marzo ma di estenderli a tutto marzo, con l’obiettivo di promuovere la necessità di un’attenzione costante all’impegno delle donne per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione all’interno della nostra società”.

Punto di partenza necessario di tutto il programma è “Onore al merito delle donne”, l’iniziativa che ha lo scopo di valorizzare l’operato femminile nei diversi ambiti di impegno con una cerimonia di premiazione fissata per mercoledì 8 marzo alle ore 17.30, al ridotto del teatro Magnani.

“Il programma del Marzo delle donne – aggiunge il sindaco Andrea Massari – è il frutto di uno sforzo congiunto di tutti i settori dell’Amministrazione unitamente al mondo associativo con il quale collaboriamo sempre in stretta connessione e che ringrazio per lo sforzo messo in campo anche per questa occasione”.

Facendo un piccolo passo indietro il programma si aprirà mercoledì 1 marzo con una tre giorni di appuntamenti che vedranno protagonista la poesia e il teatro di Mariangela Gualtieri, con letture poetiche e incontri per le scuole. Con “Il quotidiano innamoramento” Mariangela salirà sul palco del teatro Magnani per la stagione di prosa venerdì 3 marzo alle ore 21.

Da Mercoledì 8 a Domenica 12 marzo il Cortile del Municipio ospiterà la mostra “Armida Barelli: nulla sarebbe stato possibile senza di lei”, che farà da cornice all’incontro in programma giovedì 9 al ridotto del Magnani sempre incentrato sulla figura di Armida Barelli. Protagonisti Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Chiara Cacciani, giornalista della Gazzetta di Parma e Maria Irene Pignacca, dell’Istituto G. Toniolo.

“Tra gli appuntamenti che invito a non perdere – spiega l’assessore all’Associazionismo e Pari Opportunità Alessia Frangipane – ci sarà la mostra promossa da ASP distretto di Fidenza e Centro Antiviolenza Parma dal titolo “Lessici familiari. Stereotipi ad ogni latitudine”. Da venerdì 17 a venerdì 31 marzo la biblioteca civica Leoni ospita infatti una mostra fotografica attraverso la quale sarà possibile riscoprire proverbi, detti popolari e modi di dire sulle donne che a forza di essere ripetuti sono entrati a fare parte del nostro linguaggio quotidiano, finendo per influire sul modo di pensare e parlare delle persone”.

Si segnalano infine due presentazioni letterarie particolarmente attese ed entrambe al teatro Magnani: sabato 18 marzo si parlerà del Covid a Vaio con le immagini di Marco Vasini e le parole di Luca Ponzi, mentre lunedì 20 marzo l’europarlamentare Elisabetta Gualmini sarà a Fidenza con il suo libro “Mamma Europa”.