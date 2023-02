Marzo in Rosa 2023 a Torrile: 11 appuntamenti dedicati alle donne

Il “Marzo in Rosa” più scintillante di sempre con undici appuntamenti dedicati al mondo femminile a Torrile. Presentato, in anteprima, il calendario 2023 della rassegna ideata sette anni fa dall’Amministrazione Comunale di Torrile ed ora diventata un appuntamento fisso della primavera culturale ed artistica della Bassa Parmense.

Il debutto, domenica 5 marzo alle 11, in municipio sarà all’insegna dell’arte con l’inaugurazione della mostra fotografica “Quattro autrici. Quattro sguardi” a cura di Orietta Bay con le foto di Clara Cullino, Giovanna De Franchi; Marcella Giorgetti ed Antonietta Preziuso, tutte allieve di Giuliana Traverso, la prima donna ad aprire una scuola di fotografia per sole donne a Genova. Il tutto con l’accompagnamento musicale dell’arpista Carla They.

Dopo tre giorni, l’8 marzo alle 20.30, consueta “Giornata della donna” al circolo Il Portico di Torrile con cena e serata musicale. A seguire l’11 marzo alle 18 in municipio presentazione del libro <Medicinalia: per una medicina poetica> di Francesco Gallina che dialogherà con Stefano Mazzacurati (voce recintante Paola Ferrari e presenza della libreria Piccoli labirinti) con brindisi conclusivo.

Il 12 marzo alle 17 toccherà alla musica con il concerto del coro giovanile “be Mole” di Torino, diretto da Maria Silvia Merlini, che, al circolo “Il Portico”, proporrà il concerto “be Mole, be feminist” con brani che porteranno ad una riflessione sul mondo femminile.

Sabato 18 marzo, alle 18 in municipio, sarà presentato il libro “Diario di un polmonauta” di Daniele Durante, in occasione della “Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid” con intervento di Tiziana Vallara (caposala del padiglione Barbieri dell’ospedale Maggiore di Parma) e letture di Paola Ferrari, al termine brindisi.

Domenica 19 marzo inaugurazione delle panchine rosse contro ogni forma di violenza contro le donne: alle 17.30 nel parco di via Cavestro a Vicomero e alle 18.30 al circolo “Il Portico” di via Allende 1 a Torrile. Alle 19, sempre a “Il Portico”, si terrà “Centelliniamo in rosa”, degustazione di vini con ricavato in beneficenza a favore del Centro antiviolenza di Parma.

Il “Marzo in Rosa” sarà anche sport sabato 25 marzo alle 14.30 con la prima “Camminata in rosa” a cura di Comune, Torrile Running Team ed Avis con partenza da piazza Repubblica a San Polo e doppio percorso (di 5 e 11 km) tra San Polo e Gainago con ricavato a favore dell’associazione “Il pozzo di Sicar”.

Il gran finale sarà, nuovamente, all’insegna della cultura. Il 26 marzo alle 18 al Portico lettura scenica “Fernanda Wittgens, l’allodola” con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Torrile e, alle 20.30 con lo spettacolo teatrale “Plurale femminile. Ovvero il singolare destino delle donne di ‘vita’ ai quattro angoli del mondo” a cura di Fabrizio Croci.

Per concludere, sempre al Portico, il 1° aprile alle 14.30 lettura per bambini “Elmert” in collaborazione con Il filo di Arianna e proiezione del filmato del progetto “Questioni di genere: la comunità educante” e il 2 aprile, alle 21, con lo spettacolo “Comiche, buffe, divertenti donne” di Antonietta Centoducati e Gianni Binelli con Ovidio Bigi al pianoforte.

Il “Marzo in Rosa” è ideato dal Comune di Torrile con il supporto di AuroraDomus, Coop Alleanza 3.0; L’Abbraccio; ColornoPhotoLife; Tipografia La Colornese-Tielleci Editore; circolo Il Portico; Torrile Running Team, Istituto comprensivo di Torrile; Avis Torrile; Il Filo di Arianna e libreria Piccoli labirinti.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

“Con undici eventi calendarizzati – annuncia Lucia Frasanni, assessora alla Cultura – stabiliamo un record assoluto per il nostro territorio che può vantare un numero di tutto rispetto in termini di mostre, eventi teatrali e letterari che arricchiscono il tessuto sociale e culturale della nostra comunità. Il lavoro di sensibilizzazione legato ai temi del mondo femminile è costante, tutto l’anno. Il cammino culturale intrapreso è partito da lontano e la strada da percorrere è ancora molto lunga e tortuosa. L’impegno che l’Amministrazione investe nelle scuole e nell’intera comunità, affinché sia promossa e sviluppata l’idea di uguaglianza di genere e rispetto reciproco in tutti gli ambiti culturali, lavorativi, artistici, scolastici ancorché famigliari e sentimentali, è, e sarà sempre, forte e costante nel tempo”.

Ed il sindaco Alessandro Fadda aggiunge: Da sette anni il Comune di Torrile dedica il mese di marzo alle donne. Ma l’attenzione al mondo femminile nel nostro territorio comunale è costante ogni giorno. Lo testimoniano i tanti progetti che sono stati messi in atto. Uno degli ultimi, in ordine temporale, è stato “Questioni di genere: la comunità educante” che ha coinvolto gli insegnanti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Torrile per promuovere i valori della parità di genere sin dai primissimi anni di vita dei nostri bimbi”.