Marzo mese delle donne: incontri, camminate, teatro e solidarietà a Sala Baganza

A Sala Baganza il mese di marzo sarà, come da tradizione, tutto al femminile, con un calendario di eventi organizzati dal Comune insieme ad Azienda Pedemontana Sociale, AVIS, e agli altri Comuni dell’Unione Pedemontana in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Il calendario dedicato alle donne si apre mercoledì 6 marzo alle ore 18 in Rocca Sanvitale con il primo incontro con esperti dedicato all’educazione finanziaria del progetto #EmpowerWomen. Un progetto gratuito e aperto a tutte le donne over 18 residenti nei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana, realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, che si pone l’obiettivo di favorire una presenza più paritaria nel mondo del lavoro e nella vita economica, offrendo strumenti concreti per l’autonomia e la crescita professionale. Il secondo appuntamento, intitolato “Competenze Personali”, si terrà giovedì 27 marzo, sempre alle 18 in Rocca. Per informazioni è possibile scrivere a e.cisarri@comune.felino.pr.it.

La giornata clou sarà, ovviamente, domenica 8 marzo. Alle 9.30 (ritrovo ore 9) partirà dalla sede AVIS di Collecchio (Via San Prospero, 15) partirà la camminata “Staffetta del filo di Arianna”, che attraverso la pista ciclabile lungo via Montecoppe verso le 10.30 arriverà in piazza Gramsci a Sala Baganza. A tutte le partecipanti verrà regalata una maglietta. La partecipazione alla camminata è gratuita, ma è fortemente consigliata la prenotazione telefonando al numero 0521 805528 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 349 7341619. E proprio in piazza Gramsci, alle 12.30 al Circolo ANCeSCAO “Ivo Vespini”, ci si potrà mettere a tavola per il Pranzo solidale, il cui ricavato sarà destinato alle Case Donne presenti nei comuni della Pedemontana (per informazioni, contattare il Circolo Vespini al numero 333 7985779).

Il programma proseguirà sabato 15 marzo alle ore 15 con la tombolata organizzata sempre al Circolo “Vespini” in collaborazione con CGIL SPI, che sarà accompagnata da un momento di riflessione dal titolo “Donne e futuro, azioni e proposte” e da un rinfresco.

A concludere la giornata, alle 20.45 in Rocca Sanvitale, sarà lo spettacolo teatrale “Le 6 Vedove” portato in scena dalla Compagnia Teatro di Mezzo – Associazione Bertesca. Un atto unico brillante e ironico sulla vita coniugale. L’ingresso è a offerta e il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

«Gli appuntamenti in calendario per il mese di marzo sono parte delle azioni che il nostro Comune mette in campo tutto l’anno per sostenere le pari opportunità e contrastare le differenze e la violenza di genere – afferma Giuliana Saccani, assessora alle Politiche sociali – In particolare, vorrei sottolineare l’importanza dei due incontri del progetto EmpowerWomen studiati per un’educazione finanziaria che manca in diverse fasce di popolazione, ma che per il genere femminile significa rafforzare autostima, aumentare capacità decisionali, migliorare la propria posizione nelle relazioni familiari e sociali. L’alfabetizzazione finanziaria è fondamentale per un ruolo attivo delle donne anche in situazioni economiche di crisi. Sarà possibile anche un percorso di mentoring con una figura esperta. Mi auguro che siano in tante a cogliere questa opportunità».