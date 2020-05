Mascherine made in Parma per Sindaco e Vice Sindaco

Un 100% di cotone a doppio strato che parla parmigiano per adulti e bambini le mascherine indossate da Federico Pizzarotti e Marco Bosi.

Fedeli al vernacolo e ai colori gialloblu le mascherine prodotte da “Vanesia” di Ceriati Silvana in collaborazione con Mozzoni Store e Toyland Parma (conformi alla Circolare del Ministero della Salute, ma non per uso sanitario o luoghi di lavoro con distanza interpersonale inferiore ad un metro) sono vendute con un ricavato che andrà completamente in beneficenza per sostenere il progetto “0-100”, progetto di polisoccorso, della Pubblica Assistenza SEIRS Croce Gialla Parma OdV.

Nei colori della città e con il simpatico “Stam su d’ados” le mascherine benefiche invitano alla prudenza con un sorriso, e custodiscono, insieme alla salute anche il cuore grande e la solidarietà dei parmigiani.