Massari (Pd): “Parma è sotto al più grande e pericoloso attacco economico di sempre!”

“Parma è sotto al più grande e pericoloso attacco economico di sempre! Trump annuncia dazi del 30% sull’Europa e l’Italia. E’ un attacco violento e diretto al cuore dell’Italia che lavora e produce, e in particolare all’Emilia-Romagna, la regione con il più alto export pro capite verso gli USA: oltre 10 miliardi di euro. Un colpo durissimo per imprese, lavoratori e territori che trainano l’economia nazionale un colpo duro ad agricoltura, alimentare, meccanica, farmaceutica e moda.”

Lo scrive il consigliere regionale del Pd Andrea Massari.

“E cosa fa il governo Meloni? Nulla.

Giorgia Meloni e Salvini ? Silenzio! Muti! Non pervenuti. Tacciono per non disturbare l’amico Trump.

Salvini e Vannacci arrivano persino a dire che “i dazi ci fanno bene”. Una follia. Una resa.

I sovranisti italiani, quelli che hanno tifato per Trump, Orban, Netanyahu e persino Putin, oggi si ritrovano complici di un disastro annunciato. Avevano promesso che l’“amicizia” Meloni-Trump ci avrebbe protetti. Invece ci ritroviamo più esposti e più soli.

Von der Leyen balbetta, Meloni si nasconde, e intanto le imprese italiane – soprattutto quelle emiliano-romagnole – rischiano di pagare il prezzo più alto. Anche il ministro Lollobrigida, in missione a New York, ha dovuto ammettere la gravità della situazione. Ma le parole non bastano più.

È il momento di reagire: l’UE mostri finalmente schiena dritta; si preparino contromisure; si accelerino nuovi accordi commerciali globali. Basta propaganda. Basta inchini. Difendiamo chi lavora, produce ed esporta. Difendiamo l’Emilia-Romagna e l’Italia che non si arrende.”