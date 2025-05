Massari (Pd): “Tagli irresponsabili del Governo sulle strade provinciali”

La legge di bilancio e il decreto Milleproroghe prevedono una riduzione significativa dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali.

Solo per l’Emilia-Romagna, il taglio ammonta a 38,5 milioni di euro nel biennio 2025-2026, su un totale previsto di 55 milioni: una riduzione del 70%.

E non finisce qui. I tagli proseguiranno anche nel 2027 e 2028, portando la riduzione complessiva a circa il 50% nell’arco di quattro anni.

«È una decisione inaccettabile – dichiara il consigliere regionale Andrea Massari – soprattutto considerando i tagli già subiti nel 2024. Con questa ulteriore sforbiciata, lo stanziamento viene ridotto del 70%, quando già non era sufficiente a coprire i fabbisogni reali. Solo per la Provincia di Parma si parla di 4,1 milioni in meno nel biennio 2025-2026 e di circa 7 milioni nel quadriennio. Una follia!»

Massari esprime forte preoccupazione per le conseguenze di questa scelta, definendola «incomprensibile e scellerata», e chiede che venga fermata in tutte le sedi istituzionali.

L’obiettivo è tutelare la sicurezza stradale e garantire la connessione tra i comuni.

A rendere la situazione ancora più grave è il fatto che i tagli sono stati comunicati a metà anno, quando molte amministrazioni avevano già avviato progettazioni, bandi e in alcuni casi anche i lavori. «Se non fosse una vicenda così drammatica e pericolosa – conclude – sembrerebbe quasi comica per le modalità e l’assoluta mancanza di logica.»