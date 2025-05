Massari riempiono il circolo Argonne con De Pascale: i primi sei mesi in Regione

Oltre 250 persone hanno partecipato ieri sera all’incontro pubblico promosso dal consigliere regionale Andrea Massari presso il Circolo Arci Argonne di Parma. A sei mesi dall’elezione in Assemblea Legislativa, Massari ha voluto rendere conto del lavoro svolto in Regione e aprire un confronto diretto con i cittadini sulle priorità per il territorio parmense.

All’iniziativa sono intervenuti il sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente della Provincia di Parma Andrea Fadda, il sindaco di Fidenza Davide Malvisi e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha concluso l’incontro con un ampio intervento sui rapporti con il Governo in materia di infrastrutture e welfare.

«Avevo promesso che sarei stato sul territorio per raccontare quanto fatto, ma soprattutto per lavorare insieme – ha dichiarato Massari – e lo aveva promesso anche de Pascale, impossibilitato a farlo in campagna elettorale a causa dell’alluvione».

Nel suo intervento, Massari ha ripercorso le principali attività svolte nei primi mesi di mandato, soffermandosi in particolare sulla costruzione del bilancio regionale, che ha privilegiato la difesa della sanità, del sistema di protezione sociale, dell’istruzione e della sicurezza del territorio. Ha inoltre denunciato la grave assenza di risorse statali per le opere infrastrutturali strategiche del parmense – dalla quarta corsia dell’A1 alla Ti-Bre, dalla Pontremolese alla via Emilia bis fino alla diga di Vetto – e ha lanciato un appello a sostegno degli amministratori locali, sempre più penalizzati da tagli drastici come quello del 70% sul fondo per la manutenzione delle strade provinciali.

Il presidente de Pascale ha rivendicato la manovra di bilancio regionale come «pesante ma necessaria», in coerenza con gli impegni elettorali. Ha annunciato l’avvio di una profonda riforma dei servizi socio-sanitari, alla luce dei mutamenti demografici e sociali, e ha elogiato l’iniziativa di Massari per la sua capacità di alimentare un confronto diretto e autentico con i cittadini. De Pascale ha inoltre rilanciato la necessità di aprire un dibattito locale ampio sul tema infrastrutturale, sottolineando l’incremento immediato dei fondi su casa, politiche sociali e manutenzione del territorio.

Il presidente della Provincia, Andrea Fadda, ha denunciato il progressivo depotenziamento delle Province, evidenziando l’importanza dell’ente per la manutenzione edilizia, stradale e scolastica. Ha espresso apprezzamento per la decisione della Regione di riorganizzare le deleghe e rafforzare il ruolo delle Province.

Il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi, ha evidenziato le difficoltà degli enti locali nella gestione dei fondi PNRR, invocando un supporto regionale costante e momenti di confronto come quello organizzato da Massari, fondamentali per affrontare in modo condiviso le sfide amministrative.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha centrato il suo intervento sul diritto alla casa come leva di coesione sociale, richiamando l’importanza del dialogo continuo tra istituzioni. Ha inoltre sottolineato il valore strategico della recente alleanza tra Fiere di Parma e Fiere di Milano, frutto della collaborazione tra Comune, Provincia, Regione e privati.

La serata si è conclusa in un clima di ascolto e partecipazione. Il presidente de Pascale si è intrattenuto a lungo con i cittadini, in uno scambio diretto fatto di strette di mano, domande e fotografie. Un momento che tutti i presenti hanno riconosciuto come esempio concreto di una politica radicata nei territori, attenta ai bisogni reali delle comunità e capace di rinnovare il proprio impegno all’ascolto.