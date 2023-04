Massimo Cacciari all’Università di Parma: “Dove va l’Europa?”

Dove va l’Europa? S’intitola così la lectio che Massimo Cacciari, Professore emerito di Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele, terrà giovedì 20 aprile alle 17 nell’Aula Magna dell’Università di Parma (Sede Centrale, via Università 12).

L’appuntamento, patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Ateneo, dal Comune di Parma e dall’Associazione Montanara Laboratorio Democratico a.p.s., è stato organizzato da Fausto Pagnotta, docente a contratto e assegnista di ricerca in Storia del pensiero politico all’Università di Parma.

Dopo i saluti istituzionali dei Direttori di Dipartimento Giovanni Francesco Basini (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali) e Diego Saglia (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali) e del Sindaco di Parma Michele Guerra, Massimo Cacciari affronterà nella sua lectio alcuni dei nodi cruciali inerenti al ruolo dell’Europa di fronte alla crisi geopolitica in atto. Partendo dalle riflessioni contenute in due suoi famosi saggi, L’Arcipelago e Geo-filosofia dell’Europa, il prof. Cacciari si soffermerà in particolare su alcune delle maggiori criticità geopolitiche che oggi rischiano di mettere in discussione, sia sul piano identitario sia su quello politico e culturale, i principi fondativi sui quali si è potuta realizzare storicamente l’Unione Europea.

L’incontro si presenta dunque come un’occasione per cercare di affrontare, attraverso la riflessione di uno dei maggiori filosofi contemporanei, il tema della sopravvivenza (nel presente e nel prossimo futuro) dell’idea politica di Europa in uno dei momenti più complessi e critici che l’Unione Europea si è trovata ad affrontare nella sua storia.

L’appuntamento è aperto a tutte le persone interessate, con libero accesso in Aula Magna fino a esaurimento posti e con la possibilità di seguire la lectio anche in video-collegamento nell’Aula dei Cavalieri messa a disposizione per l’occasione.Per informazioni: fausto.pagnotta@unipr.it.