Massimo Pinardi confermato segretario di Azione Parma: “Pizzarotti e la sua squadra hanno chiuso un ciclo. Si apra una nuova stagione politica e amministrativa”

Massimo Pinardi è stato eletto segretario provinciale di Azione Parma. Serena Brandini è Filippo Mazzieri sono i delegati alla Assemblea Nazionale. Più avanti si terranno i Congressi intercomunali per eleggere gli organismi dirigenti territoriali in tutta la provincia.

Il congresso si è tenuto questa mattina con una nutrita partecipazione delle iscritte e degli iscritti al partito. Dopo la relazione di Pinardi il quale si è soffermato in particolare sulle elezioni amministrative a Parma della prossima primavera, ribadendo il ruolo fondamentale di Azione, insieme a Italia Viva e Socialisti, nel raggruppamento dei Riformisti per Parma, è seguito un ricco dibattito tra i numerosi intervenuti sia in presenza sia da remoto.

Vogliamo introdurre un modo di fare politica diverso, fatto di studio e analisi delle diverse situazioni coinvolgendo persone competenti ha affermato Pinardi. Bisogna essere pragmatici. Per noi il metodo di lavoro è importante. Siamo interlocutori interessati al tavolo del centrosinistra e per questo come Riformisti per Parma abbiamo proposto di trattare i dossier più importanti con gruppi di lavoro dedicati, composti da persone dotate di competenze e conoscenze specifiche : sicurezza, rigenerazione, vivibilità e ambiente, infrastrutture per la mobilità e fruibilità del territorio, cultura e turismo, benessere della persona e servizi al cittadino, sviluppo della cultura e del turismo, sviluppo economico, innovazione e formazione professionale, sono argomenti strategici per il futuro della città. Il sindaco Pizzarotti e la sua amministrazione hanno chiuso un ciclo durato dieci anni. Riconosciamo meriti, limiti e contraddizioni della gestione amministrativa della città. Su questioni come la sicurezza, la cultura e il coinvolgimento dei cittadini su alcuni temi strategici, si poteva fare meglio.

Ora è importante individuare il candidato sindaco che tenga insieme un campo largo, con l’esclusione della destra sovranista e delle forze populiste, contrarie allo sviluppo di Parma. Deve essere, altresì, l’interprete di una nuova stagione politica e amministrativa della città, oltre a possedere qualificate esperienze nella gestione, con piglio manageriale, della cosa pubblica. Altro requisito importante, capacità relazionali a livello europeo, nazionale e regionale.

Azione è in campo con i Riformisti per Parma perché il futuro della “capitale” dell’Emilia Occidentale, ci sta a cuore.

Azione Parma