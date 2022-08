Massimo Pinardi verso la candidatura all’uninominale della Camera per il Terzo Polo. Il punto della situazione nel centrosinistra e centrodestra

Il punto della situazione, a oggi, delle candidature per la Camera e Senato a Parma.

L’unica candidatura ufficiale è quella di Barbara Lori nella lista proporzionale del Pd per il Senato in posizione 2, una posizione che per diventare eleggibile richiede una percentuale molto alta del partito di Letta in Emilia Romagna.

Federico Pizzarotti dovrebbe essere candidato per il Terzo Polo (in quota Renzi) nel collegio proporzionale della Camera Piacenza-Parma-Reggio e in un altro collegio proporzionale dell’Emilia Romagna.

Per quanto riguarda il collegio uninominale della Camera di Parma, Massimo Pinardi (segretario provinciale di Azione) sarà con ogni probabilità il candidato del Terzo Polo Calenda-Renzi. Sfiderà il candidato del centrosinistra (Michele Vanolli o Beppe Negri) e del centrodestra.

Sul tavolo nazionale il collegio di Parma Camera non è ancora stato attribuito a Lega o FdI. Nel caso spettasse alla Lega, i nomi accreditati sono quelli di Laura Cavandoli (deputata uscente) e Tommaso Fiazza (sindaco di Fontevivo). Nel caso fosse assegnato a FdI in pole position c’è il segretario provinciale Federico De Belvis. AM