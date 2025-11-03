Matteo Bassetti inaugura il Master in Comunicazione Scientifica dell’Università di Parma

È tutto pronto per l’avvio dell’edizione 2025/2026 del Master in Comunicazione Scientifica-CoSe dell’Università di Parma.

L’apertura ufficiale del corso, in programma il 5 novembre 2025 alle 17.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo, sarà affidata a Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino.

Durante la Lectio magistralis dal titolo “Salute pubblica e comunicazione: vaccini, malattie infettive e lotta alla disinformazione”, Bassetti, punto di riferimento nazionale durante l’epidemia di Covid-19, approfondirà il ruolo della comunicazione nella prevenzione e gestione delle malattie infettive, affrontando temi cruciali per la salute pubblica.

L’incontro sarà aperto al pubblico e visibile anche in diretta streaming sul sito del Master.

Il Master CoSe, giunto alla quinta edizione, è un percorso interdisciplinare rivolto a chi desidera intraprendere una carriera nella comunicazione scientifica, ma anche a medici, giornalisti, ricercatori e professionisti interessati ad ampliare le proprie competenze. Con oltre 100 docenti provenienti da tutta Italia, tra professori universitari, giornalisti ed esperti del settore, il corso affronta temi che spaziano dall’intelligenza artificiale alla nutrizione, dalla sostenibilità alla divulgazione digitale, con un approccio aggiornato sui nuovi trend della comunicazione.

Il percorso, che si concluderà a giugno 2026, prevede 1500 ore di formazione tra lezioni online sincrone e asincrone, studio individuale, tirocinio o progetto di ricerca e tesi finale, al termine delle quali saranno rilasciati 60 crediti universitari (Cfu). La modalità completamente e-learning permette ai partecipanti di seguire le lezioni anche da remoto, conciliando la formazione con impegni professionali o di studio.

Il Master è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dall’Azienda USL di Parma, confermando la rilevanza del corso nell’ambito della formazione scientifica e della divulgazione professionale.

Per informazioni: mastercomunicazionescientifica@unipr.it | www.mastercose.unipr.it