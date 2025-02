Matteo Daffadà: “Più risorse per giovani, montagna, agricoltura e dissesto”

«Nuove risorse per la salvaguardia del territorio, per l’agricoltura, per i giovani e la montagna – afferma Matteo Daffadà, Consigliere Regionale PD – Questo inizio di legislatura è caratterizzato da azioni concrete e determinazione per raggiungere gli obiettivi prioritari».

«Abbiamo avviato i lavori di questa nuova Legislatura impegnandoci con coerenza per dare forza al programma di difesa idrogeologica, al sostegno all’agricoltura, alla montagna e al percorso di coesione territoriale». Il consigliere Daffadà commenta con soddisfazione i primi provvedimenti della Regione. «Con il Commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio che è intervenuto in Assemblea abbiamo discusso delle criticità legate a frane, erosione del suolo e gestione delle acque. La fragilità del nostro territorio impone interventi decisi. In questa ottica di prevenzione e cura si colloca la misura che raddoppia le indennità compensative per le imprese agricole montane tramite il Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027, portando le risorse complessive a quasi 10 milioni di euro».

Si tratta di un aiuto concreto per chi opera in contesti difficili, garantendo tutela del paesaggio, biodiversità e tradizioni: maggiori contributi andranno alle aziende agricole di montagna che sono un presidio ambientale e culturale fondamentale. «Sono inoltre in uscita 7 nuovi bandi con un budget totale di oltre 100 milioni di euro che la Regione investe nel triennio 2025-2027 per sostenere le imprese agricole che adottano modelli produttivi innovativi, tecniche di conservazione dei suoli, incentivi per castagneti, forestazione e imboschimento – continua Daffadà – oltre a un importante contributo che premia con 60.000 euro il primo insediamento di giovani agricoltori in zone svantaggiate e 50.000 nelle altre aree. In totale per attrarre le nuove generazioni sono stati stanziati 15 milioni di euro. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo garantire uno sviluppo equilibrato del territorio, valorizzando le sue peculiarità e offrendo opportunità concrete».