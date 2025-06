Matteo Truffelli è il testimonial 2025 de “Il Borgo”

Il Borgo ha scelto Matteo Truffelli come testimonial 2025.

Con la motivazione “testimone autorevole dei valori e degli ideali del Circolo” martedì 17 giugno nella sede de Il Borgo, è stata assegnata a Matteo Truffelli la targa commemorativa che ogni anno Il Borgo – nel corso della cerimonia “Borgo Day” (in occasione della fondazione del Circolo nel 1977) – attribuisce ad una personalità che si è distinta nel testimoniare i valori civili e morali a cui Il Borgo si ispira.

Classe 1970, Matteo Truffelli è professore ordinario di Storia delle Dottrine politiche presso l’Università di Parma ed è un nome noto agli ambienti cattolici nazionali oltre che parmensi.

Ecco il suo ricco curriculum vitae:

• Dal dicembre 2023 è il presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari,

• dal 2014 al 2021 è stato presidente nazionale dell’Azione Cattolica,

• Ha diretto l’Istituto per lo studio dei problemi politici e sociali Vittorio Bachelet, del cui Consiglio scientifico è attualmente membro.

• Laureato in Filosofia presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia dell’Italia Contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre.

• membro dell’Associazione italiana degli Storici delle dottrine politiche. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche in questo settore. Le sue ricerche si sono concentrate sulla storia del pensiero politico elaborato nell’ambito della cultura cattolica novecentesca.

• Nel periodo 2008-2014 è stato delegato regionale dell’Azione Cattolica per l’Emilia-Romagna, mentre nel triennio precedente aveva fatto parte del Consiglio nazionale dell’Associazione.

• Dal 2000 ha fatto parte della redazione e, successivamente, del Comitato di direzione della rivista Dialoghi. Tra il 2007 e il 2008 è stato anche direttore editoriale dell’AVE, l’editrice dell’Associazione.

• E’ uno dei due referenti laici del Sinodo per la Diocesi di Parma, che coordinano l’equipe diocesana.

Alpinista per passione e’ stato istruttore di arrampicata ai corsi di alpinismo giovanile presso il CAI di Parma.