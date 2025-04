Maurizio Molinari all’anteprima del Festival della Parola 2025 con il Liceo Romagnosi

L’evento d’apertura della Notte del Liceo Romagnosi sarà quest’anno la cornice dell’anteprima del Festival della Parola, con l’importante presenza del giornalista e saggista Maurizio Molinari, già direttore del quotidiano La Repubblica.

L’appuntamento è per giovedì 15 maggio, alle ore 17.30, nell’Auditorium dell’Assistenza Pubblica di via Gorizia, dove Molinari (autore, per Rizzoli, del libro “La nuova guerra contro le democrazie”) sarà intervistato dai giovani cronisti di Eureka, la testata giornalistica del Liceo Romagnosi. Una scelta, quella di ragionare sull’attualità geopolitica e sui pericoli che affliggono le democrazie insieme a studenti e studentesse di un Liceo cittadino, niente affatto casuale, coerente con il percorso da tempo avviato dal Festival di dare spazio di parola e responsabilizzare le nuove generazioni sulle emergenze culturali di cui sono e saranno protagoniste.

L’incontro, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è realizzato con il supporto della libreria Mondadori Bookstore Ghiaia.

Il Festival della Parola, il cui programma completo della XII edizione sarà presentato prossimamente, è un’iniziativa di Rinascimento 2.0 aps.

Info: www.festivaldellaparola.it.