Mauro Pinardi eletto presidente del Comitato Consultivo Misto dell’Ospedale. Filippo Mordacci è il vice

Mauro Pinardi è stato nominato presidente del Comitato Consultivo Misto di Parma, un organismo composto da membri nominati dalle associazioni di tutela e volontariato, dal Comune di Parma, Ordine dei Medici e dai rappresentanti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni aziendali per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Pinardi, da anni impegnato nel mondo del volontariato in qualità di presidente di Intercral Parma al servizio, in particolare, dei pazienti oncologici sarà affiancato in qualità di vice da Filippo Mordacci, in rappresentanza di Assistenza Pubblica nonché presidente uscente per limiti di mandato, per la durata dei 3 anni dell’incarico. Nella seduta odierna è stata inoltre nominata Fiorangela Laurini di Noi per Loro quale referente aziendale del comitato consultivo regionale CCRQR.

“Ringrazio le associazioni per la fiducia e la stima accordatami con il voto palese della mia nomina – ha dichiarato Mauro Pinardi -. Nomina che arriva in un momento delicato per le Aziende sanitarie impegnate in un’integrazione che impatta con l’utenza e con le associazioni. L’impegno del Comitato Consultivo Misto e delle associazioni che rappresenta sarà costante nel dare il proprio contributo a questo cambiamento considerato che le associazioni sono la cartina di tornasole dei fabbisogni di salute della comunità”.

Il direttore generale Massimo Fabi ha ringraziato il presidente uscente Mordacci e il Comitato consultivo misto per la fattiva collaborazione di questi anni che ha permesso di migliorare l’accoglienza e si è congratulato con il neo eletto presidente Pinardi “ci sono tutti i presupposti affinché questa collaborazione continui e si rafforzi nel prossimo triennio”.

Il Comitato Consultivo Misto svolge un ruolo di raccordo tra l’Azienda e gli utenti che si rivolgono al Maggiore di Parma attraverso iniziative di rilevazione della qualità percepita dei servizi e un’azione di controllo sui miglioramenti proposti nei processi aziendali. Mettendo sempre al centro le segnalazioni dei cittadini e degli utenti.

I componenti del Comitato Consultivo Misto triennio 2023-2025

Anmic sez.Parma Mario De Blasi; Croce Rossa Italiana Giuseppe Zammarchi; Noi per Loro Nella Capretti; Assistenza Pubblica Filippo Mordacci; Avis Provinciale Roberto Pasini; Intercral Mauro Pinardi; Verso il Sereno Emanuela Gallingani; Ordine dei Medici Mariangela Dardani; Comune di Parma Ettore Brianti; Componente Aziendale Giovanna Campaniello; Lidia Ghirardi; Sonia Sabatino. Segreteria Maria Rachele Di Caterino.