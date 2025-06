Maxi-bolletta dell’acqua da 1.495 euro per “perdita occulta”, il gestore rimborsa con l’intervento di Confconsumatori

Aveva ricevuto una bolletta dell’acqua di ben 1.495 euro, sicuramente non corrispondente a quanto aveva effettivamente consumato. E così l’utente si è rivolta allo sportello Confconsumatori di Parma, dove l’esperta responsabile del progetto “Energia: diritti a viva voce”, Francesca Campanini, ha analizzato la documentazione per ricostruire il caso. Riuscendo, tramite procedura di conciliazione, a ottenere dal gestore del servizio idrico lo storno della somma non dovuta.

L’utente aveva presentato reclamo scritto e richiesta di usufruire del fondo “Perdite occulte” – un’agevolazione prevista in caso di perdite d’acqua non visibili, regolata dalla delibera Arera 609/2021/R/Idr – ma le era stata negata a causa di un’errata verbalizzazione del sopralluogo compiuto dal tecnico del gestore del servizio idrico integrato di zona. Inspiegabilmente, infatti, il tecnico – forse a causa di uno scambio di verbali – aveva segnalato che la perdita era avvenuta in un impianto con tubi a vista e che il guasto fosse stato causato da un’apparecchiatura soggetta a manutenzione ordinaria. Inoltre il verbale riportava che l’acqua era confluita nella fognatura. Tutte circostanze non corrispondenti alla realtà.

Grazie all’esperienza e alla professionalità dell’esperta Francesca Campanini dello sportello Confconsumatori di Parma è stato possibile documentare la realtà dei fatti e, tramite la procedura di conciliazione, ottenere lo storno della somma non dovuta pari a 1495 euro.

«Siamo lieti di essere stati di supporto a questa consumatrice – dichiara Francesca Campanini – ma altrettanto spiacenti di dover rilevare che in alcuni casi, come questo, solo grazie al nostro intervento e alla nostra esperienza è stato possibile ottenere quanto dovuto, cioè lo storno di un importo non dovuto. Consigliamo ai consumatori che affrontano casi analoghi di verificare bene il contenuto del verbale che il tecnico incaricato dal gestore ci sottopone per la firma di prassi a conclusione della procedura di verifica».