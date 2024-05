Maxi-progetto dei bacini di Medesano: ottenuta la proroga per ultimare l’opera

Il maxi-progetto dei quattro bacini idrici di Medesano, destinato a garantire risorsa idrica al territorio come elemento essenziale per le produzioni di pregio del Parmense, potrà proseguire fino al suo definitivo completamento.

La recente Delibera Num. 857 del 20/05/2024 emanata dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna infatti, a seguito del rilevante lavoro di concertazione tra Provincia di Parma e Consorzio di Bonifica all’interno del tavolo tecnico, ha determinato la sostanziale proroga, oltre i termini previsti, per poter ultimare i lavori superando, di fatto, i fattori – esterni ed indipendenti dalla volontà esecutiva dei due enti – che ne avevano rallentato e condizionato l’iter. Bonifica Parmense e Provincia di Parma si sono impegnati altresì ad individuare la migliore soluzione tecnica per completare le opere necessarie che assicureranno una ingente quantità di acqua disponibile a finalità irrigua per le aziende agricole del comprensorio sotteso al canale Sanvitale.

“Grazie a questa attività e alla contestuale condivisione strategica delle finalità con la Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma – hanno sottolineato i vertici della Bonifica Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore generale Fabrizio Useri – abbiamo ottenuto questa proroga per poter concludere l’opera entro il 2026 e che ora consentirà all’amministrazione comunale di Medesano che si insedierà di completare celermente il necessario processo autorizzativo in grado di permettere alle imprese cavatrici di terminare le opere. Naturalmente il nostro obiettivo, in linea con quanto annunciato, è garantire la maggior quantità di risorsa disponibile al mondo agricolo all’insegna della sostenibilità e per questo faremo tutto quanto possibile con la nostra struttura operativa”.

“Un importante deciso passo in avanti per dotare il nostro territorio di una infrastruttura fondamentale sia sotto il profilo della disponibilità della risorsa idrica che quello della qualità ambientale”. Queste le parole di Daniele Friggeri, consigliere delegato alla Pianificazione territoriale della Provincia di Parma, che aggiunge: “A tal fine garantiremo la continuità del supporto del Comune di Medesano”. “Significativa e determinante la capacità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti che, nella volontà di restituire significato e valore ad un’opera di estremo interesse pubblico, hanno promosso un confronto sinergico e proattivo” – queste le considerazioni di Andrea Ruffini, dirigente tecnico dell’Amministrazione provinciale di Parma –, un’operazione resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle strutture regionali competenti”.