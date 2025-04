McDonald’s raccoglie i rifiuti al Parco Ducale di Parma

“McDonald’s insieme a te per l’ambiente”.

E’ lo slogan che McDonald’s ha scelto per l’edizione 2025 per la giornata di quest’anno dedicata all’ambiente. Infatti, si è svolta lo scorso 11 aprile la quinta edizione dedicata alla raccolta dei rifiuti presso il Parco Ducale.

L’evento è stato fatto con la collaborazione del Comune di Parma e che ha coinvolto diversi dipendenti degli store della nostra città (Parma Ovest, Parma San Leonardo e Parma Est), ma anche diversi cittadini che hanno apprezzato l’iniziativa. In particolare, è stata molto apprezzata la presenza della classe 3^S del Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, che ha contribuito alla raccolta. Tutti i partecipanti si sono armati di pinze, scopa e paletta per ripulire uno dei polmoni verdi più importanti della nostra città.

Sono stati raccolti diversi sacchi contenenti rifiuti di vario genere come bottiglie di plastica, vetro, fazzoletti, mozziconi di sigaretta ed altri oggetti. Una mattinata all’insegna della buona azione da parte di tutti, avendo la possibilità di dare il proprio contributo a rendere una città più pulita e a dare un contributo all’ambiente. Ogni partecipante ha ricevuto a conclusione dell’evento un kit omaggio (un cappello, una pettorina, una borraccia e una spilla ad hoc dedicata al progetto, assieme ad un seme di una pianta) da parte dell’azienda, dedicato appositamente all’iniziativa odierna.

Secondo quanto riportato dal sito di McDonald’s, l’obiettivo di quest’iniziativa è quello di far conoscere l’economia circolare a tutta la cittadinanza, che è già stata avviata nei ristoranti. Infatti, l’azienda utilizza materiali riciclabili (dal 2019, tutti certificati) per sensibilizzare la raccolta differenziata e la riduzione della plastica, in modo che tutti possano contribuire al preservare dell’ambiente (viene utilizzata la carta). Non solo, è importante la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti perché ciò che viene buttato può avere una seconda vita. L’azienda investe moltissimo su questo progetto come la divisione dei rifiuti, sulla formazione del personale e sull’educazione della clientela.

Oltre al ristorante, McDonald’s dedica alcune giornate all’ambiente attraverso quest’iniziativa in cui vengono coinvolte diverse realtà in giro per l’Italia. Infatti, l’azienda va a coinvolgere dipendenti e cittadini a ripulire strade, parchi, spiagge e piazze. L’obiettivo dell’edizione 2025 è quello di realizzare centocinquanta tappe nel nostro Paese e coinvolgere seimila persone. Nella tappa di Parma di quest’anno, sono state coinvolte quaranta persone, tutte raccolte per un unico scopo: fare qualcosa per l’ambiente.