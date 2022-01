Mecarelli (FI): “A Salso è importante non sentirsi male”

“Sembrerà paradossale, ma è proprio questa la situazione: a Salsomaggiore l’importante è non sentirsi male perchè il servizio di Guardia Medica è quasi inesistente. Un fatto grave a cui l’amministrazione comunale replica come da copione. Prima silenzio totale e poi minimizzare la vicenda. Un quadro preoccupante che si aggiunge alla maglia nera per numero di vaccinati e ai vari episodi di disagio sociale avvenuti nell’ultimo mese. Sulla mancata collaborazione tra enti la responsabilità ricade sull’assessore ai Servizi Sociali che ricopre anche l’incarico di Presidente del Comitato del Distretto Socio-Sanitario di Fidenza”.

Così Paola Mecarelli Coordinatore Forza Italia Salsomaggiore.