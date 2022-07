Mecarelli (FI): ” L’origine dell’Occidente è cristiana”

Recentemente il Presidente Berlusconi è tornato sul tema dell’importanza e della difesa dei valori cristiani, che da sempre sono da Lui riconosciuti come fondativi di Forza Italia.

Berlusconi ha ripreso questi contenuti per evidenziare che è inutile andare alla ricerca di altre ipotesi politiche di centro dal momento che esiste già un’area Azzurra di riferimento che guarda ai valori trascendenti della vita, nel solco del miglior popolarismo nazionale ed europeo.

Sono molto felice che, ancora una volta, il Presidente ribadisca l’origine cristiana dell’Occidente: questi riferimenti alla cristianità completano e definiscono l’unicità di Forza Italia nel panorama politico italiano.

La vera lezione cattolica è che nessuno va abbandonato, e Forza Italia si pone e si propone come l’unica formazione partitica in grado di seguire, sostenere e realizzare concretamente un’azione politica di matrice cristiana per la libertà e la dignità di ciascuno.

Paola Mecarelli, membro del Coordinamento Provinciale di Forza Italia