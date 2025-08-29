Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la Medaglia del Presidente della Repubblica alla XXV edizione del Festival Verdi, prossimo al debutto.

“Con sincera gratitudine, abbiamo ricevuto la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto conferire alla XXV edizione del Festival Verdi. Tale riconoscimento onora l’impegno del Festival nella valorizzazione internazionale del patrimonio e dell’eredità verdiana, le lavoratrici e i lavoratori che ogni anno lo rendono possibile e le artiste e gli artisti che da tutto il mondo portano su questopalcoscenico la forza e l’attualità delle opere del Maestro. La Medaglia del Capo dello Stato rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con passioneilnostro lavoro al servizio della cultura operistica italiana”.

Michele Guerra – Sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma

Luciano Messi – Sovrintendente del Teatro Regio di Parma