Medesano, 80enne porta pistola in auto per “metterla al sicuro”: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Stazioni di Collecchio e Medesano sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni condomini, preoccupati dalla presenza dell’uomo armato fuori dalla sua abitazione. La Centrale Operativa di Salsomaggiore Terme ha inviato rapidamente una pattuglia sul posto, che ha raccolto le prime testimonianze e dato avvio alle ricerche del pensionato.

L’80enne è stato rintracciato a bordo della sua auto nel Comune di Felegara. Sul tappetino posteriore era visibile il calcio di una pistola custodita in una busta di plastica. Poco distante, all’interno di un’attività commerciale, i Carabinieri hanno trovato l’uomo, che ha dichiarato: “La pistola l’ho portata con me perché non mi fidavo a lasciarla a casa, con gli operai in giro.”

La pistola, una 357 Magnum regolarmente denunciata, è stata sequestrata insieme a un’altra arma dello stesso calibro e relativo munizionamento custoditi presso la sua abitazione.

Al termine degli accertamenti, l’80enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per porto abusivo di armi e omessa custodia, in conformità con l’art. 20 della legge 110/1975, che stabilisce come la custodia delle armi debba essere assicurata con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.