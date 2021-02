Medesano: ai domicilari un 64enne a cui sono stati trovati un etto di hashish e proiettili in casa

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati predatori e contrastare lo spaccio di droga.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Medesano hanno tratto in arresto, un 64enne italiano residente in quel Comune, in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish oltre a materiale vario per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

L’attività di controllo permetteva inoltre di rinvenire nella disponibilità dell’uomo svariati proiettili per arma da fuoco illegalmente detenuti.

Al termine delle operazioni l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma resta dunque in prima linea nel contrasto al consumo di droghe in tutta la provincia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma