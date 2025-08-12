Medesano e Fornovo: due conducenti positivi agli stupefacenti dopo l’incidente

A Medesano e Fornovo di Taro fermati due conducenti positivi agli stupefacenti dopo un sinistro. Patente ritirata e denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Nelle ultime settimane, la Polizia Locale del Servizio Intercomunale dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro ha rilevato due distinti incidenti stradali, uno per ciascun territorio comunale.

A seguito dei rilievi e degli accertamenti eseguiti sul posto, in entrambi i casi, due dei conducenti coinvolti sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti / psicotrope.

Per entrambi è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre applicate le sanzioni amministrative e accessorie previste dal Codice della Strada, tra cui il ritiro della patente di guida.

La Polizia Locale rinnova l’appello a tutti gli automobilisti affinché si astengano dall’assumere sostanze che possano compromettere la capacità di guida, ricordando che tali comportamenti mettono in grave pericolo la sicurezza propria e altrui.

È obbligo rilevare che le due segnalazioni inoltrate all’AG. sono allo stato, solamente indiziati di illecito penale; la posizione dei due conducenti verrà vagliata nel corso dell’intero iter giudiziario.

Ciò in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.