Medesano, ruba il portafoglio a una donna: denunciata 38enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Medesano, al termine di un’indagine complessa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una donna di 38 anni, originaria dell’Est Europa, ritenuta responsabile del furto di un portafoglio.

I fatti risalgono a alcune settimane fa e hanno coinvolto, suo malgrado, una donna di 45 anni di Medesano. Mentre si trovava all’interno di un supermercato intentata a fare la spesa, si è vista sfilare il portafoglio dalla borsetta.

Si tratta di un “borseggio” in piena regola, che richiede grande abilità e freddezza, poiché consiste nell’introdurre le mani nelle borse o nelle tasche di giacche e pantaloni per prelevare quanto contenuto in un batter d’occhio.

In questa occasione, però, le cose non sono andate come previsto: la vittima si è accorta del furto e, sebbene non sia riuscita a impedirlo, ha messo in fuga la presunta responsabile, scombinandole i piani e costringendola a commettere alcuni errori che si sono rivelati fatali, portando così alla sua identificazione.

La derubata, pur essendo molto amareggiata per quanto accaduto, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Medesano, dove ha sporto denuncia.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini. In primo luogo, hanno ascoltato i testimoni presenti al momento del furto e acquisito le immagini di diversi sistemi di videosorveglianza della zona.

Dall’analisi dei filmati, i militari sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato dalla presunta responsabile per allontanarsi dal luogo dei fatti, estrapolando il numero di targa e tracciando così gli spostamenti prima e dopo il furto.

Durante le indagini, è emerso che l’auto, intestata a una società di noleggio, risultava già controllata in passato nel Nord Italia, secondo le banche dati delle forze di polizia.

Attraverso ulteriori interrogazioni e con l’ausilio di un sistema di riconoscimento facciale, i Carabinieri di Medesano sono riusciti a identificare la donna responsabile.

Al termine degli accertamenti e sulla base di elementi probatori solidi, per la 38enne straniera senza fissa dimora in Italia è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.

Si precisa che l’indagata è attualmente solo gravemente indiziata di delitto e che la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.