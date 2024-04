Medesano, scippa una ragazza e usa la sua carta di credito: denunciato un 30enne

Nei giorni scorsi a Medesano un giovane si era avvicinato furtivamente alle spalle di una ragazza che stava percorrendo una via del paese ed era riuscito a sfilarle lo zainetto che teneva appoggiato alla spalla e fuggire prima che la vittima, colta di sorpresa, riuscisse a reagire.

Nello zainetto c’era il portafoglio, con all’interno i documenti e una carta di credito prepagata, che veniva rinvenuto poche ore dopo, abbandonato in strada, mentre le carte prepagata era stata utilizzata per effettuare alcuni pagamenti in un negozio vicino.

La vittima denunciava l’episodio ai Carabinieri della locale Stazione, fornendo loro una sommaria descrizione del presunto responsabile. I militari avviavano immediatamente le indagini, ripercorrendo tutto il tratto di strada percorso dalla donna e quello nella cui direzione era fuggito il giovane, raccogliendo informazioni dai negozianti e da altre persone che si trovavano in zona.

Quindi, incrociando le informazioni raccolte con i dati e il patrimonio informativo acquisito nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, individuavano il presunto autore del furto in un 30enne residente in provincia. Il giovane, al termine delle risultanze investigative acquisite, fatto salvo il principio di innocenza valido fino a sentenza definitive è stato denunciato per furto con strappo e indebito utilizzo di carte di credito.

