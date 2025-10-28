Medesano, tenta il furto di 10 salami nascondendone alcuni nei pantaloni: denunciato

È stato sorpreso da un cliente mentre cercava di nascondere alcuni salami nei pantaloni. L’uomo, un 41enne italiano residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di tentato furto.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di alcuni giorni fa in un supermercato di Medesano. Un cliente, intento a fare la spesa, ha notato un uomo prelevare numerosi salami dagli scaffali e riporli in una busta. In un primo momento la scena non ha destato sospetti, ma quando il cliente lo ha visto guardarsi intorno con circospezione e occultare ulteriori prodotti nei pantaloni, ha deciso di avvisare il responsabile del punto vendita.

Il direttore del supermercato ha immediatamente allertato il 112 e ha fermato l’uomo nei pressi delle casse, mentre tentava di uscire senza pagare la merce. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Collecchio, impegnata in un servizio di prevenzione nella zona.

I militari hanno identificato il sospettato in un 41enne italiano, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di otto salami nascosti nel fondo della borsa personale e di altri due occultati nei pantaloni.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita al responsabile del supermercato, che ha formalizzato la denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Medesano.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato il 41enne alla Procura della Repubblica di Parma per tentato furto.