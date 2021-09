Medesano: ventenne sconterà la pena in carcere dopo continue evasione dai domiciliari

I Carabinieri della Stazione Medesano hanno proceduto all’esecuzione di una ordinanza disposta dal Tribunale di Parma di revoca degli arresti domiciliari e restrizione presso il carcere nei confronti di un 20enne residente nel Comune.

Lo stesso sottoposto agli arresti domiciliari più volte ha eluso il provvedimento restrittivo venendo anche arrestato in flagranza e condannato ad 1 anno di reclusione. A seguito delle numerose informative redatte dall’Arma di Medesano, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la restrizione in carcere per scontare il residuo della pena.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma