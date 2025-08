Medicina senza test d’ingresso: Forza Italia plaude alla riforma. “Un’opportunità vera per i giovani”

Secondo i dati dell’Università di Parma, sono 1.267 le domande di immatricolazione per il semestre introduttivo, di cui 848 per Medicina. Numeri superiori alla media degli ultimi anni che, secondo Milena Rondinone, coordinatrice cittadina di Forza Italia Parma, “testimoniano una rinnovata fiducia degli studenti nel sistema universitario, che torna ad essere luogo di formazione e non più di esclusione”.

Una rivoluzione nel mondo universitario italiano ora che l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria non sarà più regolato da un test d’ingresso tradizionale. La riforma, voluta dal ministro Anna Maria Bernini e sostenuta da Forza Italia, introduce infatti il cosiddetto semestre filtro, un nuovo modello che punta a premiare motivazione, impegno e merito.

“La riforma è un primo passo verso un’università realmente accessibile”, afferma Rondinone. “È un messaggio di speranza per migliaia di giovani che sognano di diventare medici, odontoiatri o veterinari. Oggi possono iniziare questo percorso senza essere fermati da un test a crocette. Parma, con la sua storica vocazione accademica e scientifica, risponde con entusiasmo a questa nuova fase. Oggi non parliamo solo di numeri, ma di sogni, impegno e futuro”.

La nuova impostazione è stata salutata con favore anche dai vertici regionali del partito. L’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale, e il capogruppo in Regione Pietro Vignali, hanno sottolineato come si tratti di “un cambio di paradigma che mette al centro lo studente, superando la logica della selezione preventiva”.

Sulla stessa linea anche Matteo Agoletti, coordinatore provinciale di Forza Italia Parma: “Il semestre filtro non è un ‘liberi tutti’, ma un’opportunità concreta per misurare sul campo la motivazione e la preparazione degli studenti. È un nuovo modo di costruire eccellenza, partendo dal merito vero. L’università deve tornare ad essere un’opportunità, non una corsa a ostacoli”.

Infine, un messaggio diretto agli studenti da parte dei due esponenti azzurri: “A loro va il nostro incoraggiamento e il nostro impegno costante, perché l’Italia ha bisogno del loro talento, della loro passione e del loro senso di responsabilità”.