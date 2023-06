MedioPadana link, la freccia su gomma che avvicina Parma all’Alta Velocità

Si chiama Mediopadana Link il nuovo servizio realizzato in partnership con Trenitalia, nato per avvicinare Parma alla rete Alta Velocità, ma anche per offrire ai turisti in arrivo nel nostro Paese un’opportunità in più per esplorare le bellezze della città ducale.

Il servizio, effettuato con autobus moderni e confortevoli, collega in 35 minuti Parma alla stazione Reggio Emilia AV Mediopadana ed è in connessione con i Frecciarossa in servizio sulla rotta da e per Firenze, Roma, Napoli, Salerno e Reggio Calabria. Accessibili ai passeggeri a mobilità ridotta, offrono Wi-Fi gratuito, sedili reclinabili e prese USB per la ricarica di smartphone, tablet e notebook.

Dodici in totale le corse, una ogni due ore fra le 9.00 e le 19.00 da Parma a Reggio Emilia AV e fra le 8:15 e le 18:15 in direzione opposta, con orari studiati per ottimizzare la coincidenza con altrettanti Frecciarossa.

Il biglietto – al costo di 10 euro per gli adulti e 5 per i ragazzi – può essere acquistato su tutti i canali di vendita Trenitalia e le Agenzie di viaggio abilitate solo in combinazione ad un biglietto Frecciarossa con partenza e/o arrivo nella stazione di Reggio Emilia AV.

Mediopadana Link ferma a Reggio Emilia AV nel piazzale antistante la stazione (stalli dedicati agli autobus) e a Parma nel Terminal Bus adiacente alla stazione ferroviaria (pensilina 6/rossa).