Mense, Campanini (Pd): “Seletti getta la maschera. Sulle mense, la nostra bussola è il pubblico interesse”

Sandro Campanini, capogruppo Pd in Consiglio Comunale a Parma, interviene per rispondere a Ines Seletti che, dai banchi della maggioranza, ha votato contro la delibera “Proposta di partenariato pubblico-privato a iniziativa privata dei servizi di ristorazione scolastica per i nidi di infanzia, scuole di infanzia e scuole del primo ciclo” considerandola penalizzante per gli utenti (leggi qui).

“La consigliera Seletti ha gettato la maschera – scrive Campanini -: la scelta di passare con Vignali dimostra che le sue critiche sul tema mense erano solo un pretesto. Tant’è vero che Vignali ha detto ieri in Consiglio di non essere contrario di per sé allo strumento del project financing che anzi lui stesso ha utilizzato da sindaco.

Evviva la coerenza. In ogni caso, è bene ricordare che Il Comune di Parma offre servizi educativi eccellenti tenendo massimamente conto nel contempo delle famiglie con redditi più bassi, ha azzerato le liste d’attesa anche grazie alla convenzione con la FISM e sta realizzando due nuovi asili nido.

La scelta di avviare un project financing per il rinnovo della ristorazione scolastica, rinnovo a cui il Comune è obbligato in quanto scaduto dopo oltre dieci anni e fermo ai prezzi di allora, risponde all’esigenza di fornire un servizio di alta qualità, con adeguamenti tariffari necessari ma sostenibili e distribuiti in modo equo a seconda del reddito e riuscendo a investire oltre 7 milioni di euro nell’adeguamento di refettori, cucine ed elettrodomestici, in modo che i bambini ricevano il servizio migliore possibile e in ambienti accoglienti.

La nostra bussola è e rimarrà sempre il pubblico interesse, insieme a un saldo e costante controllo da parte del Comune sulla qualità degli alimenti e l’efficienza del servizi – conclude Campanini”.