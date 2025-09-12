Mense scolastiche del Comune di Parma: garantita tutela delle fasce più fragili

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a garantire un servizio di ristorazione scolastica di qualità, sostenibile ed equo, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni economiche più fragili.

Dopo oltre 12 anni in cui le tariffe non sono mai state aggiornate, il Comune si trova oggi a dover adeguare le condizioni economiche del servizio, anche alla luce dell’evoluzione dei costi generali e dei rinnovi contrattuali del personale.

“Una scelta necessaria” sottolinea l’assessora Caterina Bonetti “per poter garantire la continuità e la qualità del servizio. Nei giorni scorsi l’Istat ha reso noto che, dal 2019, i prezzi dei prodotti alimentari hanno segnato un +30%. Le nostre tariffe erano ferme da prima del 2012, testimonianza di una volontà di compensare, da parte dell’ente, il più a lungo possibile il caro vita delle famiglie in questo settore. In questo lasso di tempo però il contesto economico è profondamente cambiato ed è purtroppo evidente per chiunque si occupi della spesa alimentare familiare. Nessuna incapacità di pianificazione, semmai il tentativo di ritardare quanto più possibile nel tempo un adeguamento oggi non più differibile. Tutto questo viene affrontato con una scelta chiara: tutelare chi ha di meno e distribuire l’impatto in modo graduale e differenziato”.

Per affrontare questi cambiamenti infatti, l’Amministrazione ha seguito tre linee guida precise. La prima è la tutela delle famiglie più fragili, che continueranno a beneficiare di tariffe calmierate: i costi per i redditi più bassi sono infatti tra i più contenuti a livello regionale. La seconda è l’attenzione alle famiglie numerose, con la conferma delle agevolazioni per i fratelli, che rappresentano un sostegno concreto a chi affronta spese più importanti. Infine, è stato introdotto un sistema più articolato per i redditi medi e medio-alti, con nuove fasce che permettono di distribuire l’impatto degli adeguamenti in modo più equo e proporzionato alle diverse possibilità economiche.

Gli aumenti per le fasce di reddito basse e medio basse partiranno da 16 centesimi a pasto per arrivare ai 49 centesimi a pasto.