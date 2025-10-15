15 Ottobre 2025: 12:57

15 Ottobre 2025: 12:57

“Mentre un grido vien dal cielo”: il loggione del Teatro Regio raccontato da Mauro Balestrazzi

Sabato 18 ottobre al Caffè del Loggione presentazione del libro che ripercorre storie, aneddoti e memorie del pubblico più appassionato dell’opera

di Tatiana Cogo

Storie di applausi scroscianti, di contestazioni senza appello, di fiaschi e di trionfi: sabato 18 ottobre alle 11.30, al Caffè del Loggione del Teatro Regio di Parma, Mauro Balestrazzi presenterà il suo ultimo libro “Mentre un grido vien dal cielo. La leggenda del loggione di Parma: storie e memorie”, edito dalla Libreria Musicale Italiana. L’ingresso è libero.

Giornalista sportivo di lungo corso, Balestrazzi intreccia la sua passione per la lirica a una cronaca viva del rapporto tra il pubblico più caloroso del mondo dell’opera e il palcoscenico del Teatro Regio. Durante la presentazione dialogherà con Luciano Messi, sovrintendente del Teatro Regio, Alessio Vlad, direttore artistico, e il celebre basso Michele Pertusi.

Il volume accompagna il lettore in un viaggio che va dal Settecento ai giorni nostri, raccontando come il loggione parmigiano sia stato capace di stroncare un’opera con una battuta o di esaltare un artista con il proprio entusiasmo. Balestrazzi raccoglie aneddoti e memorie dei fedelissimi del loggione, tracciando una storia fatta di passioni, ovazioni e critiche implacabili, simbolo di una città che arde d’amore per il melodramma come nessun’altra.

Nato a Parma nel 1953, Mauro Balestrazzi è giornalista professionista dal 1978 e ha lavorato per 35 anni alla Gazzetta dello Sport, occupandosi anche di musica. Tra le sue pubblicazioni: Toscanini secondo me, Carlos Kleiber. Angelo o demone?, Pavarotti dossier e Claudio Abbado nota per nota. Ha inoltre curato importanti saggi su Verdi e Puccini per riviste specializzate.

Leggi anche:

Valerio Varesi presenta “Lago Santo” alla Rocca di Sala Baganza, venerdì 17 ottobre, alle 21

Inaugurata a Palazzo del Governatore la mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce”

La Biblioteca di Busseto celebra un grande musicista: Emanuele Muzio, allievo e amico di Verdi

Carte in Dimora: sabato apre al pubblico il Castello di Montechiarugolo con il suo prezioso archivio

“Giacomo Balla. Un universo di luce” da venerdì 10 ottobre a Palazzo del Governatore

“L’arte invisibile di Lucio Fontana”: incontro con Cristina Casero alla Biblioteca Palatina

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies